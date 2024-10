Salut la Team !On se retrouve aujourd'hui pour un lets play détente sur Helldivers 2 avec mon escouade de bras cassé ! Vous allez voir qu'il va nous arriver beaucoup de bricole...Si vous voulez rigoler un bon coup n'hésitez pas à cliquer !J'espère que cela va vous plaire.Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 10/30/2024 at 04:59 PM by ozymandia