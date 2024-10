Ayant très fortement apprécié Gris pour son esthétisme, son ambiance, je me disais que j'allais me le faire vu que ce sont les mêmes personnes qui ont fait le jeu et que j'ai envie de jouer à un truc tranquille. On reconnaît la patte graphique direct !



Du coup, certains, certaines parmi vous y jouent ? Est-il aussi bien ? Mieux ? La durée de vie qui était le seul défaut de Gris est-elle plus conséquente ?



Merci pour vos retours. Bon week-end à tous !