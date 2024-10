Salut l'équipe !Aujourd'hui, nous allons démarré une aventure sur le remake de Silent Hill 2 qui lors de son annonce faisait vraiment peur mais depuis de la brume est passé par la et le jeu a bien meilleur allure !Ce début d'aventure s'annonce tumultueux et la quête de James ne fait que commencer...Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg