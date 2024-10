Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mes récentes acquisitions JV qui vont venir garnir ma collection du coeur !Vous allez retrouvez des jeux de tous les horizons. Si vous avez eu l'occasion d'y jouer n'hésitez à me partager votre expérience avec tel ou tel jeu.Bon visionnage !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 10/05/2024 at 04:58 PM by ozymandia