Salut à tous,Je vous partage ma toute dernière vidéo test sur le dernier né de Supermassive Games : The Casting of Frank Stone. Un jeu d'horreur narratif dans la veine de ce qu'avaient proposé Until Dawn, The Quarry et les Dark Pictures.Pas parfait mais vraiment sympa, surtout quand on est fan de DbD.Je vous laisse découvrir ça en vidéo, bon visionnage