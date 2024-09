Salut la team ! J'espère que vous avez la forme ?Aujourd'hui je vous propose un Let's Play détente sur le jeu : Alice Retour au pays de la folie.Ne l'ayant pas fait à l'époque, j'ai pu le découvrir et constater de son ambiance très particulière et sa DA.Le moulin à poivre galting m'a bien fait rire !Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 09/20/2024 at 08:55 AM by ozymandia