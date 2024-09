À titre de comparaison, pour atteindre 5 millions d’utilisateurs avec Microsoft Flight Simulator X, cela nous avait pris 16 ans. Cela montre à quel point la communauté et l’intérêt pour la simulation de vol ont explosé.

- Microsoft Flight Simulator 2024 (MSFS 2024) repousse les limites de la franchise avec des ajouts révolutionnaires tels qu’un tout nouveau mode carrère, un système de Ligue de défis et un mode photo inédit.- La représentation de la Terre, appelée « jumeau numérique », franchit un cap impressionnant grâce à une amélioration spectaculaire des détails au sol, l’ajout du trafic maritime mondial et l’arrivée pour la première fois des héliports, des aéroports pour planeurs, des plateformes pétrolières dans le monde entier. Le jeu intègre aussi des dizaines de nouvelles espèces animales.* Niveau de détails de la Terre multiplié par 4000.* Relief complet des sol, végétations, roches.* Atterrissages presque n'importe où.* Présence de faune variée.* Nouveau mode carrière.* Possibilité de lancer sa propre entreprise avec sa flotte d'appareils (gestion poussée).* Spécialisations (vols commerciaux, sauvetage, incendies).* Et tant d'autres nouveautés...* Et il ne s’agit pas que d’améliorer des objets inanimés. Microsoft Flight Simulator 2024 s’efforce de peupler son « jumeau numérique » avec un grand nombre de personnages humains et de véhicules locaux, ajoutant ainsi au réalisme global de la simulation. Par exemple, il sera possible de suivre en temps réel les cargos se déplaçant à travers le monde, comme dans la réalité. Vous verrez également des passagers dans les avions ou se déplaçant dans les aéroports. Et puisque vous pouvez atterrir pratiquement n’importe où dans le monde grâce aux environnements plus détaillés, l’équipe de développement a collaboré avec des partenaires comme Frontier (créateurs de Zoo Tycoon et Planet Zoo) pour intégrer de nombreuses espèces animales et donner vie à cet univers.* En utilisant la technologie de streaming via le cloud, la taille de l’installation a été réduite à environ 30 Go, vous permettant de commencer à voler plus rapidement tout en téléchargeant uniquement les zones de haute définition nécessaires à votre plan de vol. Inutile d’installer toutes les données des États-Unis si vous prévoyez seulement de survoler l’Europe pour la soirée.Il y a d'autre chose mais je pense pas avoir assez de place pour tout mettre.