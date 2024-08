Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la première vidéo d'une longue série consacrée à mon Fullset du cœur !Une série mensuelle présentant les différentes acquisitions que je pourrais faire pour compléter mes différentes collections.Alors embarquer avec moi pour un voyage dans le monde de la collection la team !Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 08/23/2024 at 09:23 PM by ozymandia