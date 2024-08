Détenteur du pouvoir ancien de la boîte de Pandore, le despote en armure Marvel, Docteur Fatalis, a installé son domaine de Latvérie sur l'île de Battle royale et appuie sa domination grâce à ses loyaux hommes de main. Une fois sa puissante armure terminée, il s'emparera de toute l'île. Le Docteur Fatalis et ses lieutenants doivent être vaincus ! Quel qu'en soit le prix.Les héros Marvel War Machine, Gwenpool et Shuri de la royauté wakandaise ont rejoint Captain Jones et Bananeverine. Ensemble, ils sont en première ligne pour affronter le Docteur Fatalis et ses forces. Et ils auront bien besoin d'aide ! Enfilez votre meilleur costume pour rejoindre Fortnite Battle Royale Chapitre 5 - Saison 4 : Jugement fatal !Un pouvoir sans limiteGrâce au pouvoir de la boîte de Pandore, le Docteur Fatalis a commencé à établir son royaume sur l'île. De nouveaux points d'intérêt sont apparus sur la carte, gardés par de nouveaux ennemis.Château de Fatalis:Le château de Fatalis plonge l'île dans les ténèbres. Sa forge œuvre sans relâche à la fabrication de l'armure du Docteur Fatalis. Chaque tintement métallique sonne le glas imminent de l'île.Doomstadt:Doomstadt est un village paisible et prospère aux habitants toujours heureux et productifs... afin d'éviter les châtiments de Fatalis.La Fracture fantastique, un lieu notable proche.Le Raft:Afin de recruter des alliés de poids, le Docteur Fatalis a amené sur l'île le Raft, une prison remplie de super méchants et de menaces extraterrestres.L'intérieur du Raft.Les hommes de main du Docteur Fatalis ont commencé à fouiller l'île à la recherche de reliques. Une fois qu'ils sont K.-O., vous pouvez les persuader d'abandonner leur cause et de vous rejoindre. Tout le monde a droit à la rédemption !Verrouillez et tirez:Vous aurez besoin d'une sacrée puissance de feu pour arrêter le Docteur Fatalis. Heureusement pour vous, nos héros ont amené tout un arsenal.Micro pistolet-mitrailleur double:Deux pistolets valent mieux qu'un. Arrosez tout ce qui bouge et éliminez rapidement votre adversaire avec le micro pistolet-mitrailleur double. Retrouvez Gwenpool pour obtenir la version rose mythique !Arsenal de War Machine, tourelle automatique de War Machine et aéro-réacteurs de War Machine:Découvrez le monde merveilleux des systèmes d'armes dernier cri. Faites pleuvoir le plomb avec l'arsenal de War Machine, faites des tirs de couverture avec la tourelle automatique de War Machine à appuyer sur l'épaule et renversez le cours de la bataille avec les aéro-réacteurs de War Machine.Tirez une volée de missiles et pulvérisez les défenses ennemies.Des armes et des médaillons:Vos adversaires sont prévenus, la prochaine rencontre pourrait être... fatale. Éliminez vos adversaires avec précision en visant avec le pistolet monarque ! Trouvez et détruisez Fatalibot dans la salle du trône du Château Fatalis pour obtenir la version mythique de l'arme et le médaillon de sangsue, qui siphonne des PV et du bouclier des adversaires éliminés.Youpi, un nouveau fusil !Le nouveau fusil à pompe souverain est lui aussi très précis en visant ! Éliminez Mystério à Doomstadt pour obtenir sa version mythique ainsi que le médaillon de furtivité, qui vous permet de devenir invisible quand vous êtes accroupi.Fusil d'assaillant à rafale réintroduitLe fusil d'assaillant à rafale est de retour, et il est modifiable. Reprenez le Raft et éliminez la belle Emma Frost pour obtenir la version mythique de l'arme et le médaillon de révélation. Ce médaillon peut parfois dévoiler la position des ennemis proches !Conçu pour le champ de bataille : gantelets de Fatalis et bouclier de Captain AmericaLes gantelets arcaniques du Docteur Fatalis obtenables en détruisant Fatalibot au Château de Fatalis sont de retour et prêts à semer la destruction d'un revers de main. Pour vous défendre, vous aurez accès au bouclier de Captain America, réintroduit et amélioré avec de nouvelles capacités.(Remarque : les gantelets arcaniques du Docteur Fatalis ne sont pas disponibles dans les tournois.)Jarvis, ouvre ma cache d'armeN'oubliez pas les outils que vous avez d'emblée à votre disposition ! Nous vous avons présenté quelques armes réintroduites, mais voici la liste complète, y compris celles que vous connaissez déjà :Bouclier de Captain America (de retour après son apparition dans le mode temporaire Endgame dans le Chapitre 1 !)Changements d'équilibrage :Il possède une nouvelle capacité permettant de charger avec le bouclier.Vous pouvez bloquer désormais même en glissant et en sautant.Gantelets arcaniques du Docteur FatalisChangements d'équilibrage :Une nouvelle fonctionnalité d'attaque des répulseurs d'Iron Man a été ajoutée.La vitesse d'attaque des répulseurs a été augmentée.Les dégâts des répulseurs ont été augmentés.L'arme peut désormais surchauffer.Fusil d'assaillant à rafaleChangements d'équilibrage :Elle est désormais modifiable.Cadence de tir augmentée.Dégâts augmentés.Son temps de rechargement a été diminué.Fusil d'assaillant à rafaleFusil d'assaut de combatPistolet PrédateurFusil à pompe spécialisé FrappeurFusil à pompe gardienPistolet-mitrailleur HyperGrenade à onde de choc (toujours pas une arme, techniquement parlant, mais on va dire que si.)Rejoignez le combat avec le passe de combat Jugement fatalObtenez le Passe de combat Jugement fatal pour 950 V-bucks, déverrouillez des récompenses dans Fortnite en gagnant de l'EXP dans Battle Royale, les îles de créateurs, LEGO® Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival. Récupérez 1 500 V-bucks en gagnant des niveaux, ainsi que des tenues fantastiques :Gwenpool (déverrouillée instantanément) : « J'ai joué à l'événement Galactus. Ça fait de moi une Avenger, non ? »War Machine : pilote de chasse émérite, vétéran de guerre et allié en armure fidèle de Tony Stark.Bananeverine : son squelette en banamantium lui confère un pouvoir de mutant régénomûrissant.Emma Frost : une mutante télépathe brillante mais perfide, dotée d'une volonté de fer.Captain Jones : à son tour d'empoigner le bouclier de la justice.Mystério : un superméchant à la fibre créatrice et un maître des illusions.Shuri : la géniale princesse du Wakanda et actuelle Black Panther.Incarnez le Docteur fou en personne. Complétez les quêtes du Passe de combat en septembre pour déverrouiller la tenue Fatalis ! Le Passe de combat pourra être complété jusqu'au 2 novembre 2024 à 7h (CET). Rappel : les objets du Passe de combat Jugement fatal pourraient apparaître dans la boutique d'objets de Fortnite à l'avenir.Après Metallica:Le parapluie de victoire:Skin crew de septembre:Nouveau skin de Spider man:Via HYPEXLa map:FORTNITE OG 2 sortira le 2 novembreCela nous ramènera au chapitre 2 de Fortnite, et nous aurons également droit à une collaboration avec Snoop Dogg le même jour.