Slt, je souhaiterai acheter un PC portable pour une utilisation bureautique , c'est pour ma femme qui est instit ,avec un écran de 17 pouces , un processeur ”pas à la ramasse” , avec un bon rapport qualité-prix, avez - vous une référence à me conseiller ?

Like

Who likes this ?

posted the 08/14/2024 at 04:52 PM by dexterr62