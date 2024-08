Salut à tous,Le tout dernier opus de la série FIVE NIGHTS AT FREDDY'S est disponible sur Steam (plus tard sur consoles). Into the Pit opte pour de la 2D et un voyage dans le temps de la saga puisque cet épisode va permettre de revenir aux origines de la tragédie de Fazbear Pizzeria.Venez découvrir ça en vidéo