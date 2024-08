Team kill Media annonce leur nouveau jeu qui,à première vue,ressemble à un mélange entre Doom et Turok (ou Exoprimal et Serious Sam).Un FPS assez frénétique où l'on dézingue à la volée des hordes de créatures très préhistoriques (alien ?).,quand même le studio est réputé pour avoir pondu l'un des jeu les moins bien noté sur métacritic Quantum error avec une note de 40/100 sur PS5.Donc méfiance ,à surveiller d'un œil pour les plus intéréssés.