Geoff Keighley

de chez Warhorse Studios,se montrera plus en détail pendant la Gamescom 2024.Officiellement annoncé en début d'année avec :_un_et uneSuivi d'unpendant le Summer Game Fest 2024:Voici que le jeu se montrera à nouveau juste avant le fameux salon annuel de jeux vidéo à Cologne,La-Premièrement,un 1er teaser de Gameplay,le 20 Août lors de l'présenté par. Possibilité d'avoir la date de sortie.-le lendemain 20minutes de Gameplay seront dévoilées,certainement sur la chaine Youtube de Warhorse Studios ou de l'éditeur DeepSilver -ce même jour,on aura le droit à pleins d'avis sur "la toile" par des journalistes ou des"influenceurs" qui ont été invité à jouer jeu.-du 21 au 25 Août une démo jouable sera présente au salon de la. En espérant qu'elle soit,plus tard,partager/proposer sur les différentsPC et Consoles.-et enfin,dans cette même période du 21 au 25,plusieurs live seront diffusés pour en apprendre plus sur le jeu.Voilà pour le programme complet autour du jeu,à laMême si je n'est pas encore terminé le 1ersur,ce que j'ai vu pour l'instant du 2eme me chauffe pas mal.Qui d'autres attend ce? Et sur quel support allez vous y jouer ?Bref,rendez-vous à l'puis à lapour en apprendre plus sur