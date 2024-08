Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit voyage dans l'univers si particulier des jeux nuls. Oui depuis quelques temps j'ai la nouvelle lubie de constituer une collection que je considère comme pourri pour diverses raisons que je précise dans ma vidéo.Je tiens donc à partager cela avec vous via cette première présentation, car ma collection est loin d'être encore complète...Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 08/02/2024 at 05:01 PM by ozymandia