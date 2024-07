Bonjour.



Tout à l'heure je souhaitais passer sur le Xbox live de ma 360 pour acheter quelques jeux en promo avant la fermeture définitive, mais je n'arrive pas à me connecter, la console me dit qu'il y a un problème malgré que l'adresse et le mot de passe soit les bons.



Ça marque qu'il y a un problème avec mon compte suivi du code : 8015D003



Quelqu'un a t'il une solution ?