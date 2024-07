Bonjour à toutes et à tous,Je suis à la recherche d'une console handheld Android au meilleur rapport qualité prix. Il y en a tellement sur le marché que je suis un peu perdu.J'ai déjà une Switch OLED; mais il n'y a aucune solution officielle pour streamer mes jeux PC dessus. Je m'explique...Je joue rarement à ma Switch en dehors de de chez moi, mais j'adore jouer à certains jeux en mode portable. J'ai quelques jeux multi supports dessus, mais les performances sont parfois décevantes.Je souhaiterais me trouver une Handheld sous Android afin de pouvoir utiliser Steam Link et Moonlight.Si j'ai bien compris, les specs internes de la Handheld ne sont pas importantes pour recevoir le stream.Au niveau de mes préférences, je souhaites :- Un écran OLED- une bonne ergonomie- Une bonne batterie- Un budget de 300€ max.L'émulation et le rétrogaming sont secondaires.J'ai trouvé la. Mais avez-vous d'autres suggestions ?Merci à celles et ceux qui prendront le temps de me répondre !