Une tempête se déchaîne dans Fortnite Festival ! James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo du groupe Metallica sont les artistes de la saison 4 de Fortnite Festival.La saison 4 commence le 13 juin avec la mise à jour 30.10 et prendra fin le 16 août 2024 à 6h (CEST). Pendant cette période, envoyez des attaques sur vos adversaires pour les éliminer de la scène Royale. Déchaînez-vous sur les chansons de Metallica ! Que ce soit sur la scène principale ou la scène d'impro. Débloquez des récompenses dans le jeu grâce au Passe Festival de la saison 4.Faites saturer vos enceintes avec la voie bonus qui permet de déverrouiller des récompenses supplémentaires. Installez-vous confortablement pour jouer de la batterie TAMA de Lars avec ses cymbales de la marque Zildjian. Vous pouvez également monter sur scène en incarnant James, Lars, Kirk et Robert grâce à leurs tenues !SCÈNE ROYALE : 16 JOUEURS - 1 VAINQUEURC'est l'heure de mettre votre talent à l'épreuve sur la scène Royale de Fortnite Festival ! Affrontez vos adversaires sur un programme de 4 chansons et soyez le dernier survivant lorsque le jeu prend fin.Chaque partie publique de la scène Royale commence avec 16 joueurs qui s'affrontent pour obtenir le meilleur score possible sur un programme aléatoire parmi les pistes musicales à la une de Fortnite Festival. Vous jouez la même chanson que les autres joueurs, mais vous pouvez choisir votre instrument et la difficulté pour obtenir le meilleur score possible. Les pistes musicales possédées ne peuvent pas être choisies afin de ne pas donner un avantage à certains joueurs. Les 4 joueurs dont le score est le plus faible seront éliminés à la fin de chaque chanson. Et ce, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul vainqueur ![img+700]http://cdn2.unrealengine.com/fortnite-festival-battle-stage-1920x1080-46dc0b311856.jpg[/img]Pas de panique si vous tombez sur une chanson que vous ne maîtrisez pas encore. Vous pouvez inverser la tendance en envoyant des attaques sur vos adversaires pour ralentir la progression de leur score et interrompre leur série de notes ! Les attaques fonctionnent de la même manière que la surcharge sur la scène principale. Vous devez d'abord jouer correctement les parties de la surcharge, puis appuyer sur la touche pour lancer une attaque et déstabiliser vos adversaires. De plus, vous augmentez également votre propre score en envoyant une attaque ! Plus vous avez de surcharge en stock, plus la durée de votre attaque augmente.Jouez avec précision, conservez votre série de notes et lancez les attaques aux moments clés. Sur la scène Royale, les multiplicateurs de score de la basse et du micro ont été réduits de x6 à x4 afin d'équilibrer tous les instruments ! Le classement dans les parties publiques se base sur le nombre de manches auxquelles vous avez survécu et le nombre de joueurs éliminés. Cela évite que vous n'affrontiez le meilleur joueur du monde lors de votre première partie.Vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs dans une partie privée de la scène Royale ! Et c'est vous qui choisissez le programme ! Les joueurs peuvent alors sélectionner des pistes musicales depuis leur bibliothèque musicale, en plus des pistes musicales à la une.Vous trouverez la scène Royale dans le menu Découvrir aux côtés de « Fortnite Festival Scène principale » et de « Fortnite Festival Scène d'impro ». Cette nouvelle scène est une expérience permanente qui ne sera pas retirée après la saison 4. Sur la scène Royale, seule la victoire compte ! (Et passer du bon temps, évidemment.)OBTENEZ LE PASSE FESTIVAL DANS L'ONGLET DÉDIÉMontrez au monde entier que vous avez le rock dans la peau ! Vous trouverez les quêtes saisonnières de Fortnite Festival directement dans le salon d'une des scènes (principale, d'impro ou Royale), puis dans l'onglet Passe Festival dans le menu en haut de l'écran !PASSE FESTIVAL DE LA SAISON 4Ne faites qu'un avec le rock, et le rock vous récompensera. Accomplissez les quêtes de Fortnite Festival pour obtenir des points Festival. Ces points vous permettent de progresser plus rapidement dans le Passe Festival de cette saison.MASTER OF PUPPETSEnfilez une tenue de combat pour monter sur la scène Royale. James, Lars, Kirk et Robert sont transcendés avec leur tenue Master of Puppets, disponibles dans la boutique d'objets jusqu'à ce que la saison 4 prenne fin.Déchirez tout avec Kirk Master of Puppets, soyez un guerrier du désert avec James Master of Puppets, suivez le rythme avec Robert Master of Puppets et faites trembler le sol avec Lars Master of Puppets.Quoi de plus ? Les pistes musicales ci-dessous seront disponibles dans la boutique d'objets jusqu'à la fin de la saison 4 :Metallica - Enter SandmanMetallica - FuelMetallica - Master of PuppetsMetallica - Ride the LightningMetallica - The UnforgivenMetallica - Wherever I May RoamJetez une oreille sur les chansons de Metallica pendant la saison 4 pour en découvrir d'autres.Mais cette collaboration entre Fortnite et Metallica réserve aussi une belle surprise avec une nouvelle expérience musicale intitulée « Metallica : Fuel. Feu. Fureur. ». Concrètement, cette expérience propose un gameplay autour des 6 chansons préférées des fans de Metallica. Cette série de concerts en jeu sera diffusée à six moments différents pendant deux jours seulement, les 22 et 23 juin 2024.Samedi 22 juin 202420h (heure française)23h (heure française)5h (heure française)Dimanche 23 juin 202416h (heure française)20h (heure française)23h (heure française)