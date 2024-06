Décrit comme une restauration fidèle du jeu de tir culte de 2002 à la troisième personne, The Thing : Remastered sera disponible jusqu’à une résolution de 4K à 120FPS. Nightdive Studios promet que des améliorations ont été apportées aux modèles de personnages, aux textures et aux animations avec une mise à jour de l’éclairage et des effets atmosphériques.Perso je le referais avec plaisir ,sortie en 2024

posted the 06/08/2024 at 11:46 AM by marchale