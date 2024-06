Bonjour à toutes et à tous,



J’ai profité de la promo sur The Witcher 3 Complète Édition pour reprendre le jeu sur PS5.



J’avais déjà fait le jeu sur PS4 et Switch.



Quel plaisir de retourner dans cette aventure. Comme ce peut être le cas avec Skyrim, je ne me lasserai jamais de parcourir ce jeu. Le plaisir de la découverte est constant.



Rares sont les jeux à opérer un tel charme sur moi !



Après touts ces années, le jeu reste monstrueux en terme de DA. Je prend un malin plaisir à me perdre dans la nature à la recherche de chaque secret.



C’est clairement un de mes jeux préférés des 10 dernières années !