Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose une compilation de mes meilleurs moments sur Resident Evil 4 Original ! Un best of plein d'action mais surtout de dinguerie...Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg