Je suis team design minimaliste pour l'instant voici ce que j'ai comme configuration pour l'instanthttps://pcpartpicker.com/user/MrPoney/saved/#view=GFtNycJ'ai eu l'écran a un prix jamais vu suite a une rétraction d'un client 882chf/€Je vous avoue que c'est les écrans avec le Dual Mode 4K 240hz ou 1080/480hz qui m'interesse mais au vu des retours sur le LG je me suis rabattue sur le Asus.Je joue énormément a warzone, dota 2 et j'attend avec impatience le dlc d'elden ringEn suisse le prix de la fibre internet est un peu cher 39.99chf par mois mais quel plaisir d'avoir de gros debit et tout télécharger de façon instantanée.Il me manque deux chose :Benq screenbar proTapis de souris Neptune Pro