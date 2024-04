J’ai deux petites questions un peu bêtes à poser :



Pour compléter ma collection de jeu, je voudrai m’acheter le jeu Back to the Future The Game 30h Anniversary mais il est assez « rare » sur One. Il est un peu plus accessible via ebay mais si j’achète le jeu en version UK ou USA, il me semble que cela marche et que la console fait la trad non ?



Et pour finir je me suis payer une Series X la semaine dernière et j’avais prévu de peut être me faire AC Valhalla (j’ai cru comprendre que c’était un poil mieux que Odychiotte). Vu que le jeu est assez long si je le commence sur ma Series X chez moi, je peux le continuer sur ma One chez mes parents via la sauvegarde du cloud ? Sans problème ?