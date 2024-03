Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose de partir à l'aventure sur Dragon's Dogma 2 ! Un jeu que j'attend depuis 10 ans et le voici enfin.Premier constat pour ma part on a vraiment l'impression de faire face à une sorte de remake du premier et moi perso ça ne me déplaît pas du tout, surtout que le système de pion à l'air d'être toujours aussi bien.Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg