Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur Star Wars Battlefront 2 de dice suite à lancement catastrophique de la classic collection en ce mois de Mars.L'occasion de constater qu'en 2024, le jeu vaut clairement le coup d'y jouer. Notamment avec le mode action instantané qui a été rajouter par dice et qui rend le jeu tellement meilleur.

posted the 03/22/2024 at 10:30 AM by ozymandia