Salut l'équipe ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager le deuxième épisode de mes aventures sur Helldivers 2 aux côtés de mes braves acolytes pour des moments de fun incroyable.Je ne peux que féliciter l'équipe de développement pour avoir pondu un tel bijoux. J'espère tout de même qu'à l'avenir, ils proposeront une mise à jour en offline pour pouvoir profiter du jeu même des années après sa sortie.Même si le fun est vraiment palpable en multijoueur.Enjoie ![g]L'HISTOIRE DE TALION[g]Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

Like

Who likes this ?

posted the 03/16/2024 at 03:03 PM by ozymandia