J'ai le plaisir de vous présenter ma collection ps3 de plus de 80 jeux composant mon fullset du cœur !Une console qui a eu un démarrage plutôt difficile. Mais qui a su au fil du temps rattraper son retard et devenir l'une des meilleures console de sa génération avec des jeux incroyable.Pas mal de ses exclusivités ont été porter sur ps4, notamment god of war 3 ou encore the last of us. C'est pour cela que vous ne les verrez pas car je possède les portages.Enjoie !Avez vous des jeux qui vous ont marqués en particulier sur ps3 ?Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg