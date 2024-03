La boîte de Pandore a été ouverte sur l'île de Fortnite Battle Royale, poussant l'Olympe à intervenir dans le combat. Hadès, le roi de l'orage Zeus et d'autres divinités légendaires sont les nouveaux maîtres des lieux, et ils sont en colère. Pour ne rien arranger, ils ont apporté leurs pouvoirs et leurs armes. Retournez leur arsenal mythologique contre eux dans le Chapitre 5 - Saison 2 : Mythes et mortels !DES LIEUX LÉGENDAIRESMONT OLYMPEIl n'y a pas d'Olympe sans Mont Olympe. La demeure de Zeus. On a toujours l'impression d'être observé par le grand monument perché sur la montagne.GRIM GATEUne des façons d'atteindre les Enfers est de traverser la rivière à Grim Gate... où Cerbère, le chien à trois têtes, monte la garde. Rendez-vous à l'ouest de l'île pour affronter ce canidé !LES ENFERSPar-delà le gardien se trouve la demeure d'Hadès : les Enfers. Malgré ses rivières, cette ville est presque entièrement asséchée.BRAWLER'S BATTLEGROUNDArès, le dieu de la guerre, est toujours à la recherche d'un combat. Acceptez de le défier dans l'arène de Brawler's Battleground au sud du Mont Olympe. (Et Arès sera la tenue du pack du Club d'avril 2024 !)Voilà certains des lieux que les dieux ont fait apparaître sur l'île. Mais n'oubliez pas, ce ne sont pas les seules choses qu'ils ont apportées...DES TERRES PLONGÉES DANS LE CHAOSLes dieux sont arrivés avec leurs pouvoirs et leurs armes, mais cela ne veut pas dire que votre prochain combat doit se finir en tragédie. Utilisez-les pour en faire un nouveau mythe !FOUDRE DE ZEUSDevenez l'orage. Avec le foudre de Zeus, vous pouvez vous élever dans les airs et lancer des éclairs sur votre cible ! Utilisez ce pouvoir judicieusement, car le foudre de Zeus a un maximum de trois charges avec un délai de récupération entre chaque charge. Comment maîtriser cette électricité ? Ramassez ce pouvoir mythique sur l'île ou en vainquant Zeus.FUSIL À POMPE GARDIENForgé par Héphaïstos pour Cerbère, le fusil à pompe gardien tire trois projectiles rapidement. Il est plus efficace à courte portée. Touchez avec les trois projectiles pour montrer que vous avez du mordant ! Préparez-vous ensuite pour votre prochaine cible avec un rechargement complet. Le fusil à pompe gardien se trouve sur l'île, mais la version mythique ne peut s'obtenir qu'en renvoyant Cerbère à la niche.PISTOLET-MITRAILLEUR PRÉMONITOIREMême lorsqu'il est à bout, le pistolet-mitrailleur prémonitoire est comme Hadès : impitoyable et implacable. Le premier tir est très précis, puis le recul et la dispersion augmentent de façon spectaculaire à mesure que vous tirez. Mais ça ne l'empêche pas d'être redoutable. Trouvez-en sur l'île ou obtenez la version mythique en vainquant Hadès.FUSIL DE TIREUR D'ÉLITE PRÉDATEURArtémis, déesse de la chasse au clair de lune. Au combat, inspirez-vous d'Artémis et utilisez une arme créée par les dieux pour infliger leurs punitions de loin. Bien qu'il ait été créé pour punir les mortels, retournez le fusil de tireur d'élite prédateur contre les dieux (mais punissez aussi quelques mortels, tant que vous y êtes). Traquez les fusils de tireur d'élite prédateur sur l'île... ou obtenez une version mythique en chassant Zeus.FUSIL D'ASSAUT GUERRIERLe fusil d'assaut guerrier est forgé pour les dieux assoiffés de combats. Pas étonnant que ce soit l'arme préférée d'Arès. Puissant mais imprévisible, il inflige de gros dégâts avec une cadence de tir élevée et un recul important. Vous pouvez en trouver sur l'île ou obtenir la version mythique en combattant Arès !UN AUTRE POUVOIR... POUR GAGNER LES CIEUX !Le foudre de Zeus n'est pas le seul pouvoir de l'Olympe à votre disposition. Avec les ailes d'Icare, envolez-vous vers le ciel ou fondez sur vos adversaires ! Mais attention, si vous volez trop longtemps ou subissez trop de dégâts, vos ailes brûleront et l'atterrissage risque d'être tragique. Cherchez ce pouvoir mythique sur l'île !Un autre pouvoir vous attire : les chaînes d'Hadès seront disponibles plus tard dans la saison...LES SUBVERSIFS AUX ENFERS : DES ARMES DE LA SAISON PRÉCÉDENTEContrairement à Orphée avec Eurydice, vous avez le droit de vous tourner vers les armes du Chapitre 5 - Saison 1. Voici une liste des armes de la saison dernière qui sont de retour :Fusil à pompe spécialisé FrappeurFusil à pompe automatique FurieFusil d'assaut RivalPistolet-mitrailleur à rafale TonnerreFusil de sniper FaucheurPistolet PrédateurMYTHES ET MODIFSMais l'Olympe n'a pas que des armes à vous proposer : la lunette thermique et la poignée avant accélérante viennent s'ajouter aux modifications. La lunette thermique, elle aussi forgée par Héphaïstos, peut être attachée à n'importe quelle arme à lunette. Vous voulez avoir la vision d'un dieu ? Cette lunette est deux fois plus puissante et vous permet d'activer ou de désactiver l'effet thermique ! Avec la poignée avant accélérante, votre vitesse de déplacement quand vous visez est augmentée. Visez juste et sans traîner !Comme pour la saison précédente, vous pouvez trouver des modifications aux établis de modification, mais les établis se trouvent désormais dans de nouveaux bunkers d'armement. Les bunkers se déverrouillent en milieu de partie, quand ils sont prêts à être attaqués ! Si les modifications ne sont pas votre passion, les bunkers d'armement contiennent également... des armes.LES MYTHES SE MATÉRIALISENT DANS LE PASSE DE COMBAT MYTHES ET MORTELSLe Chapitre 5 - Saison 2 est accompagné du Passe de combat Mythes et mortels ! Grâce au Passe de combat, déverrouillez des récompenses dans Fortnite en gagnant de l'EXP dans Battle Royale, les îles de créateurs, LEGO® Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival. Parmi ces récompenses se trouvent les tenues de quelques-unes des légendes ci-dessus, dont Zeus et Artémis !Vous pouvez acheter le Passe de combat Mythes et mortels pour 950 V-bucks seulement, puis gagner jusqu'à 1 500 V-bucks en progressant dans le Passe !Grâce au Passe de combat Mythes et mortels, vous pouvez déverrouiller les tenues olympiennes suivantes :Cerbère (déverrouillée immédiatement !) : échappez-vous des enfers.Aphrodite : la déesse des cœurs.Poséidon : dieu des mers bleuvagesques et roi des plages.Méduse : la protectrice granitique de l'humanité.Zeus : le roi guerrier de tous les dieux.Artémis : tous doivent respecter les lois de la nature, y compris les dieux.Hadès : le seigneur des Enfers.Les dieux ne sont pas les seuls capables de maîtriser les éléments. Plus tard dans la saison, déverrouillez l'Avatar Korra ! Vous pourrez progresser dans le Passe de combat Mythes et mortels jusqu'au 24 mai 2024 à 8h (CEST).Skins et variantes:@ShiinaBR