The Thaumaturge est un jeu RPG où l’ambiguïté morale accompagne tous vos choix. Il se déroule dans le cadre multiculturel du début du XXe siècle à Varsovie, où les thaumaturges sont les seuls à percevoir la vraie nature des salutors, qu’ils manipulent pour atteindre leurs objectifs.

The Thaumaturge est un RPG isométrique à la narration élaborée où le combat tactique, l’évolution des personnages et la méthode d’enquête sont présentés de façon singulière. Dans un monde imprégné de forces mystérieuses et fourmillant d’étranges créatures éthérées appelées les salutors, l’ambiguïté morale accompagnera tous vos choix.

Nous sommes en 1905. Varsovie se trouve sous le contrôle de l’empire de Russie. Ses habitants forment un groupe hétérogène à la provenance, aux opinions et aux croyances diverses, souvent contradictoires : des soldats russes, des marchands juifs, des citadins polonais... Malgré les circonstances, Varsovie est une métropole animée où on peut se rendre à une fête grandiose avec la haute société et, un peu plus tard, se faire dévaliser dans les ruelles sombres du quartier Praga. Une ville porteuse de grands espoirs et d’ambitions sombres.

J'aimerais vous présenté un jeu qui me fait de l’œil.Initialement prévu le 20 février,il a été reporté pour le 4 mars prochain dans un premier temps sur PC.Il arrivera plus tard sur la dernière génération de consoles [Xbox Serie S|X et PS5],sans date pour l'instant,aucune info pour une sortie sur console de Nintendo.Descriptif sur Steam: Lelek , et Weles d'autresJ'espère avoir donné envie à quelques uns parmi vous.Le jeu semble très prometteur et j'ai l'impression que très peu de gens en parle.En espérant avoir une date pour les console, je joue principalement sur PS5 (au passage, grosse baffe le FF7 Rebirth),et surtout que ça soit un bon jeu au finale.Donc RDV dans moins d'une semaine pour les joueur PC,et prenez du plaisir.Pour les autres j'ai mis assez de vidéos de Gameplay plus haut, et bon Week-end.PS: Pour ma part je vais aller revoir Old Boy ce soir au cinéma et demain ce sera Dune Part 2 en Vostfr et dolby cinéma.