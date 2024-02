Salut l'équipe ! Aujourd'hui je le plaisir de partager avec vous un peu de nostalgie en parlant de Marvel Nemesis : l'avènement des imparfaits.Un jeu de baston entre super-héros avec lequel j'ai de bon souvenir malgré c'est (trop) nombreux défauts.Vous en avez pensé quoi ?Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 02/16/2024 at 03:25 PM by ozymandia