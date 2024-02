Montage Vidéo

Bien le bonjour à toute la communauté,Je vous mets d'entrer de jeu le lien de ma chaîne pour éviter un suspense interminable pour ceux qui auraient la flemme de lire le pavé qui va suivre.Le lien: http://youtube.com/@davidsaintin5704?si=hlGAwv-YHt-8HQLK J'ai déjà remarqué que dans ce type de blog (pute à click) toujours ceux qui souhaite mettre en avant leur chaîne le font pour demander comment avoir plus de visibilité sur sa propre chaîne ou encore quelles types d'astuces en tous genre on peut trouver - à titre d'exemple - un moyen de tromper l'algorithme de youtube (un gros LOL là) pour faire monter les vues pour chaque vidéo posté, en plus de faire croitre le nombre d'abonnés et en définitive, encore une fois, devenir plus visible sur youtube.Bizarrement et paradoxalement au titre de cette article, je ne poserais aucunes questions de la sorte. Je ne recherche ni le succès sur une plateforme de streaming, et pas particulièrement même de la reconnaissance, sauf bien entendu éventuellement un minimum de gratitude dans les commentaires si il n'y aurait ne serait-ce qu'une vidéo à la quelle vous auriez vraiment accroché.À date elles sont au nombre de 28. Les sujets que j'abordes sur cette chaîne est tellement variée que ça peut laisser penser que c'est un véritable foure-tout. Ce qui est très probablement le cas, mais franchement je m'en fout. Car vraiment, c'est tellement (trop) varié qu'on fini, pour la plus part des gens qui vont sur youtube, de ne pas vraiment voir qu'il existe un fil conducteur sur l'ensemble des vidéos de ma chaîne, alors qu'à titre purement personnel il y en a pourtant bien un. Mais ce n'est pas dans la logique que l'on peut descellée ce "fil conducteur", mais dans l'émotion que j'essai de transmettre dans chaque vidéo: que ce soit sur un simple mix/remix sous font d'un vizualiseur à l'arrache ou d'une réalisation beaucoup plus élaborée...J'ai remarqué assez rapidement que la vidéo qui génère le plus de vues et surtout le plus de commentaires élogieux; ce n'est pas du montage vidéo, pas même un vizualiseur mais une capture vidéo de l'écran de mon PC où j'ai capturé toute la timeline du logiciel Audacity d'un faux duo virtuel (garantie sans IA hein !) entre Pavarotti et Aretha Franklin sur le célèbre air "Nessun Dorma" sur deux prestations différentes alors qu'ils n'ont jamais chantés ensemble et j'avais déjà réalisé depuis un bout de temps mais qu'au format audio.Je pourrais parler de chacune de mes vidéos pendant 107 ans mais avec moi c'est pas le genre de la maison de chercher coûte que coûte de faire sa com ici et de cette manière. Mais j'aimerais quand même finir en parlant de ma vidéo sur la saga Metal Gear Solid car après tout on est avant tout sur un site de JV, n'est-ce pas...Et bien voyez-vous pour cet sorte de montage video-cinématique-avec supplément fromage + double sauce samouraï; j'ai voulu me différentier en me m'étant à la place de quelque qui n'a jamais joué à aucun opus de la série et qui ignore même l'existence de cette saga. voir même à ce que ça puissent être compréhensible pour quelqu'un qui ne joue même pas. J'espère que le pari est réussi.Voilà c'est fini. Libre à vous d'aller jeter un oeil ou non, et si tel est le cas de faire votre pioche en fonction de ce qui vous intéressent.Bon Week-End tous le monde :-)