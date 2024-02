Hello tout le monde

L'année passée je m'étais attelé à me monter une config en solo dans mon coins.

Ça tournais pas mal mais la quand j'allume j'ai le CPU et les rams en défaut

Je suis sur une MSI b650 pro (am5)

Ça tournais nqiuel et au retour de vacances plus rien

Je me prépare à flash le bios mais je viens a la pêche aux infos si y a des connaisseurs

Merci a tous !