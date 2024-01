Les Khey!!!! ça fais jeuxvideo.com tout çaVoici les jeux PS4 que je propose à la vente. Ils sont comme neuf, c'est à dire dans un parfait état.Voici la liste définitive à l'exception de deux jeux que je peux pas mettre sur Rakuten car pas d'annonce :- Rez Infinite- Firewatchhttps://fr.shopping.rakuten.com/boutique/neoraziel91/nav/Jeux-Video-et-Consoles#nav=Jeux-Video-et-Consoles_Jeux-Video&f1=PS4Relax!!!!!! J'ai poster rapidement les annonces et je connais pas la valeur intrinsèque des jeux donc moi tant que je rentre dans mes clous financièrement, ça me va.Faites vous un bundle de jeux, on s'arrange sur le prix et vous me dites si ça vous va.Par mp pour les intéressés et puis bonne soirée.- Catherine, Wolfenstein 2/New Order, Journey réservé pour Ostream