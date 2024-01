Ayant deux Dreamcast HS achetés en 2013-2014 (une JAP et une PAL), je me suis fais une liste des accessoires à récupérer pour avoir une sorte de Dreamcast ultime.Bon par contre autant dire que ça va me coûter un bras tout çaBon point, les manettes Dreamcast officielles ne sont pas rares et coûtent pas un bras comparés aux manettes récentes, sauf si vous comptez acheter un VMS et Jump Pack par manetteDans les manettes récentes, celles de RetroFighter sortent clairement du lot.Les câbles vidéos de chez Beharbros font autorité dans le domaine.1. Prend en charge les résolutions jusqu'à 480i/480p.2. Commutateur RVB/VGA pour sélectionner le mode RVB 15 khz ou le mode VGA 31 khz.3. Connecteur VGA femelle (HD15) pour la connexion à votre écran vidéo.4. Prises de sortie audio RCA stéréo de haute qualité pour le branchement à un système Hi-Fi (amplificateur) ou à un téléviseur.5. Interrupteur ON/OFF Scanliner pour l'allumer ou l'éteindre.6. Interrupteur Scanliner Even/Odd pour sélectionner les lignes de balayage paires ou impaires.7. Interrupteur Scanliner Width pour sélectionner les lignes de balayage fines ou épaisses.8. Voyant d'alimentation bleu.9. Câble audio/vidéo Dreamcast de haute qualité fabriqué sur mesure.10. Boîtier en plexi durable avec logo Hanzo gravé au laser.le même mais avec en prime une prise SCART.Ensuite, ils proposent également des convertisseurs HDMI.1. Sortie vidéo 480p via HDMI2. Commutateur RGB/VGA pour sélectionner le mode RGB 15khz ou le mode VGA 31khz.3. Connecteur HDMI pour le branchement à votre téléviseur/moniteur.4. Voyant d'alimentation bleu.5. Câble audio/vidéo Dreamcast de haute qualité fabriqué sur mesure.6. Boîtier en plexi durable avec logo Gekko gravé au laser.Le même avec un générateur de scanlines.1. Sortie vidéo 480p via HDMI2. Commutateur RGB/VGA pour sélectionner le mode RGB 15khz ou le mode VGA 31khz.3. Connecteur HDMI pour le branchement à votre téléviseur/moniteur.4. Prise de sortie audio pour casque, à brancher sur une chaîne Hi-Fi (amplificateur) ou un téléviseur.Hi-Fi (amplificateur) ou à un téléviseur.5. Interrupteur ON/OFF Scanliner pour l'allumer ou l'éteindre.6. Interrupteur Scanliner Even/Odd pour sélectionner les lignes de balayage paires ou impaires.7. Interrupteur Scanliner Width pour sélectionner les lignes de balayage fines ou épaisses.8. Réglage de la luminosité en prime.9. Voyant d'alimentation bleu.10. Câble audio/vidéo Dreamcast de haute qualité fabriqué sur mesure.11. Boîtier en plexi durable avec logo Akura gravé au laser.À prix (et qualité) modeste, il y a le câble de Bitfunx mais franchement à fuir comme TOUT les câbles de chez Pound d'ailleurs (allez voir les critiques assassines sur Youtube).En carte à souder, prévoyez du fer à souder (logique) et entre 180/220 euros selon la carte.La carte DC Digital qui vous permettra d'afficher la Dreamcast jusqu'en 1440p.Ou la carte DCHDMI.