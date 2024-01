Salut l'équipe ! Aujourd'hui je vous propose de retourner sur Tekken 7 histoire de se rafraîchir la mémoire avant l'arrivée du 8ème volet.Quoi de mieux que d'affronter à nouveau le boss final du mode histoire et franchement quel combat épique qui permet de tourner une page importante dans l'histoire de Tekken.Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 01/20/2024 at 05:20 PM by ozymandia