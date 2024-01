Voici deux alternatives de bloc d'alimentation pour Dreamcast si vous en avez acheté une HS sans bloc ou bien si elle est défectueuse.DreamPSU qui à l'avantage de moins chauffer et d'externaliser le transformateur 12v, ce qui laisse plus de place à l’intérieur de la console ^pour d’éventuelles modifications.Lien : https://fr.aliexpress.com/item/4000585962665.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.1aa7304eexgFZJ&algo_pvid=8bd3bb80-2e31-409e-81f6-321b7d8e4c4c&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A Idem pour le Clean Power mais qui propose carrément le standard USB-C. Pratique vu qu'on en trouve quasiment partout.Lien : https://retrosix.co.uk/SEGA-Dreamcast-CleanPower-USB-C-Power-Mod-p558766840

posted the 01/19/2024 at 05:20 PM by sussudio