En premier lieu bonne et heureuse année à la communauté GK.



Concernant ma question, je possède une rog ally et je ne parviens pas à télécharger mes jeux (gamepass, ea play etc ) si je passe la console en veille (peu importe que ce soit par le bouton power, le centre de commande ou la veille windows.



Est ce que cette fonctionnalité existe et si oui marche t elle chez vous ? J'ai tenté toute les manips possible pour éviter la coupure de la carte wifi mais je n'ai pas trouvé.