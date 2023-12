nouvelle catégorie

Geometry Dash est un jeu de plates-formes à forte influence die and retry sorti en 2013 sur plates-formes mobiles et PC (steam).Avec environ plus de 100 millions de téléchargements (≈20M pour la version payante à 2/4€). La mise à jour 2.2 est attendu par les joueurs depuis plus de 6 ans avec l’ajout d'énormément de nouveautés et tout ça, réalisé par une seul personne (Robert Topala) avec l'aide de quelques compositeurs (ForeverBound, DJVI Step, DJ-Nate, Waterflame, F-777, MDK, Kevin MacLeod.) pour les OST des niveaux officiels.Le jeu est très réputé par son éditeur de niveaux extrêmement complet au point que certains joueurs ont réussi à créer des niveaux en 3D avec un moteur de jeu qui est de base en 2DNiveau en 3D :Petit bonus :