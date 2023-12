Hello

Je galère à installer ma barre de son sur ma ps5

Quand je branche ps5>barre de son in>barre de son out>TV, ça fonctionne mais ma console refuse d'activer le HDR. Le HDR fonctionne pourtant quand j'essaye directement l'un et l'autre câble entre le ps5 et la TV

J'ai essayé de brancher barre de son et ps5 sur deux ports HDMI différents de ma TV, là la HDR fonctionne mais j'ai des bugs (décalage énorme de son).

J'avoue que je sèche là, je trouve rien sur les forums.



L'un de vous a-t-il cette barre?

Merci