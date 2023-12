Salut l'équipe ! Aujourd'hui, pour vous divertir en ce week-end de décembre ! Je vous propose de revenir sur 2 jeux mais façon abrégée.C'est ainsi que je vous propose de nous attarder sur le cas de Resident Evil 6 et Hogwarts Legacy avec une fête nulle et une rentrée de cassos !Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 12/16/2023 at 10:00 AM by ozymandia