Salut l'équipe ! Aujourd'hui, pour vous divertir en ce bon dimanche de décembre, je vous propose deux best of de mes aventures sur RE8 et RE4 Remake.Vous allez voir que tout ne ce passe pas toujours comme prévu...Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

Who likes this ?

posted the 12/03/2023 at 11:41 AM by ozymandia