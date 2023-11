Salut l'équipe ! Aujourd'hui, pour vous divertir un petit peu en cette fraîche soirée.Je vous propose mes compilations de gameplay maison mêlant épique et fail avec panache.Les Ozymandesque comme je les appels ont la seuls prétention d'offrir du pur gameplay : l'essence du jeu vidéo !Voici donc les six Ozymandesque que j'ai mis en ligne à ce jour.Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 11/26/2023 at 07:33 PM by ozymandia