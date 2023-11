le prochain jeu du studioStudio derrièreetLe jeu sera dans l'univers de Stride,mais cette fois ci ne sera pas uniquement un jeu de parkours classique,car ce sera un jeu basé sur une campagne solo de 5 à 8heures de jeux.Le jeu nous promet,◉ Récit de niveau blockbuster.◉ Grimpez dans des bâtiments, franchissez les fenêtres et faites glisser les câbles à une vitesse fulgurante.◉ Explorez des lieux du monde ouvert◉ Ressentez le frisson du combat rapproché grâce aux mécanismes de tir tactique.◉ Utilisez vos gadgets et vos compétences en piratage pour déjouer les voyous et les entreprises.◉ Rencontrez un groupe hétéroclite de personnages pour façonner votre destin.◉ Des puzzles, des objets de collection etc...Le jeu sera disponible cesur les plate-forme MetaQuest (2/pro/3) au prix de,et sera disponible courant 2024 sur steam.