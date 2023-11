Fortnite original : redécouvrez battle royale chapitre 1 !Retour en 2018. Bienvenue dans Fortnite Original.Redécouvrez l'île où tout a commencé dans Fortnite Battle Royale Chapitre 4 : Original. Tout au long de la saison, chaque mise à jour majeure fait revivre un moment du passé de Fortnite, depuis le Chapitre 1 - Saison 5. Retrouvez les chariots de supermarché, les voiturettes tout-terrain, le fusil d'assaut, le fusil à pompe spécialisé et bien plus dans Battle Royale et Zéro construction !LA LOI DU PLUS FORT, À L'ANCIENNERevisitez le passé, saison par saison. Certains des objets réintroduits dans chaque mise à jour seront disponibles seulement dans cette mise à jour, dans plusieurs mises à jour ou pour la totalité de Fortnite Original ⛏ Les objets suivants ne représentent qu'une partie des objets réintroduits :MISE À JOUR 27.00 - SAISON 5 : LE RETOUR DE TILTED, GREASY ET RISKYTilted Towers est un point d'intérêt ajouté pendant la Saison 2 qui est resté sur l'île jusqu'à la Saison 9.Saison 5, la saison où les mondes se sont entrechoqués... et où les joueurs ont découvert la voiturette tout-terrain ! Retrouvez les armes, les pièges et les véhicules de la Saison 5.Le fusil d'assaut, le fusil à pompe spécialisé et le fusil de chasse font partie des armes réintroduites !Mais vous n'allez pas retrouver que des armes. Le piège à dégâts, le cramponneur et la bombe boogie-woogie ont également été réintroduits.Préparez-vous pour des virées palpitantes : le chariot de supermarché et la voiturette tout-terrain ont été réintroduits ! (Faites attention aux cascades en chariot de supermarché.)CORRECTIF DU 9 NOVEMBRE DE LA MISE À JOUR 27.00 - SAISON 6 : LES TÉNÈBRES DÉFERLENT SUR LOOT LAKEPréparez-vous à plonger à nouveau au cœur des ombres ! Grâce au correctif du 9 novembre de la mise à jour 27.00, faites peur à vos adversaires avec des armes de la Saison 6. Amusez-vous également avec le quad à réaction, la tourelle déployable et bien plus !Équipez-vous d'armes de la Saison 6 comme le fusil à pompe double, la grenade collante et le six-coups. (Le six-coups est sorti pendant la Saison 6. Coïncidence ?)Construisez des défenses ! Attachez un congeleur à votre forteresse de poche, puis ajoutez la touche finale avec des tourelles déployables. (Si ça ne vous enchante pas, le congeleur et la tourelle déployable ne sont pas disponibles dans Zéro construction.)Faites une entrée fracassante avec le quad à réaction ou l'aéroplanche*.*L'aéroplanche a été ajoutée pendant la Saison 7, mais elle sera disponible pendant la mise à jour de la Saison 6 de Fortnite Original !CORRECTIF DU 16 NOVEMBRE DE LA MISE À JOUR 27.10 - SAISONS 7 ET 8 : FROID ET TRÉSORSAprès les congeleurs, c'est l'environnement glacial de Frosty Flights qui a été ajouté pour les Saisons 7 et 8. Des camps de pirates sont apparus sur l'île suite aux températures polaires et différents objets de pirates étaient disponibles sur la carte.Faites des dégâts avec des armes du passé comme le pistolet à silex, le minigun et le quadrilanceur !D'autres objets seront réintroduits (et déterrés) pendant la mise à jour 27.10, y compris le piège à fléchettes, l'objet de redéploiement du planeur et le trésor enterré. Remarque : le piège à fléchettes n'est pas disponible dans Zéro construction.Déplacez-vous et passez à l'attaque ! Frappez avec le X-4 Aquilon comme le Sergent Frimas et lancez vos équipiers avec le canon de pirate.CORRECTIF DU 23 NOVEMBRE DE LA MISE À JOUR 27.11 - SAISONS 9 ET X : DÉCOLLAGE !La Saison 9 nous a fait voyager dans le futur. Puis pendant la Saison X, le monde se déstabilisait rapidement ! Mais pas d'inquiétude, ces saisons proposaient des tonnes de façons de jouer à Fortnite qui seront de retour lors du correctif du 23 novembre.Terminez Fortnite Original en beauté avec le fusil de sniper lourd, le lance-grenades de proximité, la frappe aérienne et la faille à débris.Opposez-vous aux lois de la physique avec des objets comme l'inverseur de tempête et le réacteur dorsal. (Le saviez-vous ? Lors de la Bataille finale de la Saison 9, les joueurs pouvaient utiliser des réacteurs dorsaux pour observer un combat titanesque.)RETOURNEZ AUX SOURCES AVEC LE PASSE ORIGINAL ET LA BOUTIQUE D'OBJETS DE FORTNITE ORIGINALDÉCOUVREZ LE PASSE ORIGINALÉquipez-vous pour votre voyage dans le passé avec le Passe Original ! Il contient plus de 50 objets dans le jeu et toutes les récompenses cosmétiques peuvent être déverrouillées en seulement quatre semaines. Le Passe Original peut être acheté pour 950 V-bucks et vous pouvez obtenir jusqu'à 1 000 V-bucks en progressant dans le Passe Original. Vous êtes abonné au Club de Fortnite ? Le Passe Original est inclus dans l'abonnement au Club de Fortnite.DE NOUVEAUX CLASSIQUES DANS LA BOUTIQUELa boutique revient aux sources. Découvrez notre sélection d'objets, que ce soient des classiques, des nouveautés ou des mélanges, dans la boutique de Fortnite Original ! Ces tenues et ces accessoires seront disponibles pendant une durée limitée, car une nouvelle sélection apparaîtra dans la boutique tous les jours à 1h du matin (CET).Chevaleresse spectraleObtenez Chevaleresse spectrale. Cette tenue est une chevaleresse ultra personnalisable. Choisissez parmi différentes options de couleur, de heaume et de bannière qui feront honneur à Chevaleresse rouge, Chevalier noir, Chevalier ultime et d'autres. Accomplissez des quêtes hebdomadaires pour déverrouiller des options de personnalisation pour le heaume, le motif et la bannière de Chevaleresse spectrale. La tenue Chevaleresse spectrale et ses options de couleur se déverrouillent automatiquement avec l'achat du Passe Original.Les options de couleur que vous obtenez avec le Passe Original peuvent également servir à personnaliser l'accessoire de dos Protecteur spectral et la pioche Trancheuse spectrale, les accessoires de Chevaleresse spectrale à déverrouiller.P'tit SplitFaites équipe avec P'tit Split, le délicieux mélange de Banane et P'tit Cornet.Lynx renégatePartez en chasse avec Lynx renégate, une écumeuse arrivée à sa neuvième vie, tirée d'Écumeuse renégate et de Lynx.OmégarökMéfiez-vous d'Omégarök, un guerrier descendant d'Oméga et de Ragnarök.STYLES ALTERNATIFSVous voulez goûter à différents parfums de P'tit Split ? Pas d'inquiétude ! P'tit Split, Lynx renégate et Omégarök ont tous des styles alternatifs à déverrouiller dans le Passe Original !Tous les styles de la tenue P'tit Split : par défaut, fraise, matcha et chocolat.ACCESSOIRESEn parlant d'accessoires, toutes les tenues du Passe Original ont des accessoires assortis. De nombreux accessoires possèdent des styles alternatifs à déverrouiller dans le Passe Original pour personnaliser votre apparence.DE NOUVEAUX CLASSIQUES : BOUTIQUE DE FORTNITE ORIGINALLa boutique d'objets revient à ses racines. Une nouvelle sélection d'objets, que ce soient des classiques, des nouveautés ou des mélanges, sera disponible quotidiennement à 1h du matin (CET), alors venez regarder régulièrement !Revenez aux sources avec des tenues comme :EXPERTE DES CORBEAUX (NOUVEAU !)CHEVALERESSE ROUGE (DE RETOUR !)TENUES DU NOUVEAU PACK FAILLES INFINIESNouveaux skins Stranger things: