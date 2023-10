Bonjour tout le monde .

Depuis environ une semaine je n arrive plus à faire fonctionner l application remote play sur ma tablette samsung s7Fe.

Des que j essaye de me connecter au psn j ai un message d erreur.

J ai essayé de supprimer l application et la remettre, changer de source WiFi mais rien ne fonctionne.. si quelqu'un avait la solution ce serait vraiment bien .

Merci d avance pour vos réponses