- JV.com : 17/20

Avec ce Forza Motorsport édition 2023, Turn 10 remet les compteurs à zéro et livre un jeu de course automobile disposant d’un châssis en titane capable de porter la licence pendant plusieurs années. Beau, fluide, offrant de très bonnes sensations "simcade" de conduite, il propose les modes qu’il faut avec les paramètres nécessaires pour satisfaire presque tout le monde. À la fois ultra permissif (dans son challenge) et restrictif (dans les améliorations à débloquer), ce reboot se cherche un peu. Visant un très large public grâce à ses nombreuses options, il n’en demeure pas moins dédié aux férus de jolis bolides, ceux qui sont capables de passer outre son aspect définitivement austère (et l'absence de circuits urbains) pour se laisser happer par les joies de la compétition motorisée, en solo comme en ligne. Du beau boulot.

- Gamekult : 8/10

Turn 10 a frappé un grand coup avec Forza Motorsport. Après presque 20 ans de bons et loyaux services tout entier dédiés à la gloire du sport automobile, les équipes de Chris Esaki ont réalisé un incroyable tour de force, poussant le jeu de sports mécaniques à une autre dimension. Soyons clair : Forza Motorsport est le meilleur jeu de courses automobiles aujourd'hui sur le marché. Le manque de jusqu'au-boutisme qui a longtemps été reproché à la série est désormais oublié. Splendide de bout en bout, il ne se passe pas un instant où ne se trouve pas ébloui par cette monstrueuse démonstration technique. De ses effets météorologiques criant de réalisme à son sound design, tout a été polissé dans les moindres détails. En ajoutant une forte dose émotionnelle à sa tech rutilante, Turn 10 a élévé Forza à un tout autre niveau. Il n'est cependant pas exempt de défauts : on pourra lui reprocher un mode Carrière un peu trop scolaire, l'absence de pistes et de véhicules de rallye (attribués à Forza Horizon), une sous-représentation des véhicules électriques, et un public trop statique. Son plus gros défaut est malheureusement de ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge équivalente à celle de la DualSense de la PS5, ce qui aurait transcendé Forza Motorsport... On restera également prudent vis-à-vis de son modèle économique, dont on ne sait rien à l'heure actuelle. Avis aux possesseurs d'un volant à retour de force : vous pouvez allègrement ajouter un point à la note finale.