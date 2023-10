Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous mon petit zapping de gameplay que j'ai nommé "Ozymandesque" la ou les moments drôle ou parfois épique se côtoient avec plaisir !Je précise que c'est entièrement du gameplay maison.Les jeux de cette semaine :- Jump Force- Sekiro Shadow Die Twice- Sifu- The Last Of Us II- Ratchet & Clank Rift Apart- Death Stranding- No More Heroes- My Hero One Justice IIEnjoie !Enfin Wesker jouable sur un Resident Evil après plus d'une décennies après sa présence au casting de RE5 ! Franchement son gameplay correspond totalement à la puissance du personnage, certe c'est totalement abusé mais c'est le personnage qui veut cela.Je vous livre ma performance maison avec Wesker !D'ailleurs qu'avez vous pensé des nouveaux personnages du mode mercenaire ?Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg