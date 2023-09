Bonjour !J'ai commencé une partie sur le premier Baten Kaitos en version GC il y a un moment. J'en étais à 20 heures environ. Je ne me souviens pas exactement de l'endroit où j'ai arrêté. J'ai abandonné le jeu entre temps (et je l'ai revendu).Aujourd'hui, j'aimerais reprendre ma partie sans reprendre depuis le début.Je voulais savoir s'il y avait des joueurs de Baten Kaitos, qui peuvent me partager la leur.Je cherche une sauvegarde (version PAL / EU) qui en serait à environ 15 à 25 heures de jeu (sur Baten Kaitos 1).Si vous êtes du genre à sauvegarder sur différents fichiers, à différents moments de l'aventure, ça pourrait bien tomber pour moiMa Switch étant modifiée, je devrais pouvoir récupérer les fichiers et continuer à partir de là.Merci d'avance.PS : je crois que j'en étais à là environ (une zone de feu) après un combat contre trois bonhommes dans un vaisseau[video]https://www.youtube.com/watch?v=tlVsHPkYc-s[/video]