nouvelle catégorie

Pour rappel, le Projet Odyssée et un projet de Tev (Ici Japon) ayant pour objectif d'ouvrir un musée du jeu vidéo en France réunissant la plus grande collection de consoles au monde entier ainsi qu'un village japonais au sein du musée !Pour plus de contextes, je vous invite à voir sa vidéo ou à lire la description du crowdfunding :Vidéo :Crowdfunding : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/odyssee