Pour rappel il y a un live Call of duty NEXT le 5 octobre.Avec l'aide de l'équipe de développement de Call of Duty et de membres de la communauté, Call of Duty: Next se veut être une vitrine du mode Multijoueur de Modern Warfare III, et vous permettra de découvrir les nouveautés de Call of Duty: Warzone™, ainsi qu'un livestream où seront partagées les mises à jour des expériences mobiles de Call of Duty.De plus amples informations vous seront communiquées dans les semaines à venir sur le Call of Duty: Next. Rendez-vous le 5 octobre 2023 pour cet évènement épique.Le mode "zombie" outbreak 2.0 à l'air nul, ça vaut clairement pas le zombie de Infinite Warfare qui est le meilleur en terme de rejouabilité, difficulté, amusement et super easter egg et super boss.