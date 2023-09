Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un let's play narratif maison.J'ai voulu en faire un sur l'un de mes jeux préféré : le fameux Dragon's Dogma qui j'en suis sûr en marquer plus d'un parmis vous.À ce jour, j'ai déjà pu produire 3 épisode que je vous laisse découvrir.Si vous pouvez me donner vos impressions ce serait grandement apprécié !Enjoie !Vous avez de bon souvenir avec Dragon's Dogma ?Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 09/14/2023 at 05:49 PM by ozymandia